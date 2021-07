Vermaard restaurant De Bootsman in Stegeren staat te koop

Vijver Dalfsen stroomt na wolkbreuk over, ‘lekker stampen’ blijkt voor Noud (3) toch niet zo onschuldig

5 juli Tot zijn grote schrik zag Justin Meinema maandagmiddag zijn zoontje Noud (3) tot z’n middel in het water verdwijnen, toen het jochie bij de overstroomde vijver aan de Polhaarweg in Dalfsen aan het rondlopen was. ,,We hebben hem er meteen uit kunnen halen. Maar het is na die regenval van gisteravond echt heel verraderlijk. Je weet niet waar het water diep is en waar niet.”