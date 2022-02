Vernieuwde Lidl in Dedemsvaart vanaf donderdag weer open

N377 tussen Hasselt en De Lichtmis volledig afgesloten vanwege stormscha­de

De N377 tussen Hasselt en De Lichtmis is volledig afgesloten, laat de provincie Overijssel weten. De oorzaak is stormschade. Vanwege de harde wind en de hoge waterstand van de Dedemsvaart is het talud tussen hectometerpaal 6.0 en 6.5 weggespoeld. Uit voorzorg is daarom de hele weg afgesloten. Verkeer wordt met tekstborden omgeleid.

18 februari