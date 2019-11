Verpleegkundige Johanneke (25) uit Hardenberg in landelijke campagne om de zorg te promoten: ‘Is veel positief’

Han uit Beerzer­haar ringt op zijn 82ste voor het eerst oehoes en rode wouwen

10:32 Han Bouman is inmiddels 82 jaar, maar ringt nog jaarlijks honderden vogels. Aan de keukentafel vertelt de vogelaar uit Beerzerhaar vele verhalen. Met weer een primeur: voor het eerst in zijn leven mocht hij afgelopen voorjaar twee jonge oehoes ringen, die voor zover bekend voor het eerst in het Vechtdal groot zijn gebracht.