‘Verrukkelijk Vechtdal next level’ mag van start

Eindelijk storing­vrij bellen in Sibculo door komst telefoon­mast: ‘Postduiven de deur uit’

24 oktober De achtertuin in moeten lopen of naar een open plek gaan om mobiel te bellen. Voor inwoners van Sibculo is het binnenkort verleden tijd. Deze dagen wordt in het dorp een telefoonmast geplaatst die ervoor moet zorgen dat mobiel bellen voortaan gewoon storingvrij vanuit huis kan. ,,Het geeft heel veel ontspanning.”