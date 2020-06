Vervuild Vechtdal: na bankstellen nu tuinstoelen in natuur gedumpt

Zorgen om gif in natuur door bollen­teelt Hardenberg

10:29 Is in Hardenberg de bodem verontreinigd door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen? Die vraag stellen de fracties van PvdA en D66 naar aanleiding van het nieuws dat in de grond van natuurgebieden in Zuid-Drenthe meer dan dertig soorten gewasbeschermingsmiddelen - ofwel landbouwgif - zijn aangetroffen.