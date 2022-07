Vier dagen fietsen langs de Vecht tijdens de 23e Vechtdal Fietsvierdaagse

Hardenberg maakt ‘routekaart’ voor verduurza­men huizen ouder dan dertig jaar: aanpak per woningtype

Eigenaren van een twee-onder-een-kap- of hoekwoning die is gebouwd tussen 1965 en 1991 mogen hun steentje bijdragen aan een digitale ‘routekaart’ naar het duurzaam en zonder aardgas verwarmen van dit woningtype. De gemeente Hardenberg beloont deelname met een gratis energieadvies, plus een tegoedbon van 500 euro voor het uitvoeren van een van de geadviseerde energiebesparende maatregelen.

14:00