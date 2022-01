Vijfde Gouden Zoover Award op rij voor familiecamping De Belten in Hardenberg

De Belten heeft de Gouden Zoover Award te danken aan de bezoekers van het platform voor beoordelingen van vakantieaccommodaties. Campings, vakantieparken en hotels dienen gemiddeld een 9 of hoger te scoren en De Belten deed dat voor het vijfde jaar op rij.

De awards werden donderdag uitgereikt. De Gouden Zoover Award wordt door ondernemers in de vrijetijdssector gezien als een belangrijke en waardevolle prijs. ,,We zijn enorm trots op de reviews van onze gasten”, aldus Cyvon Janssen. ,,Een vijfde Gouden Zoover Award was een droom. Gebeurt niet vaak, dus dit is extra bijzonder.”

Compliment

In december kreeg de camping in Rheeze al bezoek van de ANWB, toen een vijfde ster werd uitgereikt. ,,Laten we eerlijk zijn: Zoover en de ANWB zijn belangrijke spelers in ‘onze’ branche, dus we zien het als een groot compliment.”

Campings in het Vechtdal staan er traditioneel goed op, zowel nationaal als internationaal. Gisteren werd bekend dat De Kleine Wolf in Ommen door de ANWB is uitgeroepen tot Camping van het Jaar 2022, als fijnste gezinscamping van Nederland