Vilsteren doopt parochiehuis om tot duurzaam dorpshuis: onmisbaar voor ontmoeting

,,Wij waren eerst de activiteitencommissie van de Willibrorduskerk in Vilsteren. Met onze activiteiten zoals wandelingen zamelen we geld in voor het behoud en onderhoud van onder andere het parochiehuis. In juli kregen we de naam ‘Vilsteren Samen Actief’, maar sinds drie jaar zijn we al een stichting’’, vertelt Rietman (63). ,,Dat is doelbewust gedaan, om te voorkomen dat een deel van het ingezamelde geld aan het bisdom afgedragen moet worden. Dat willen we graag in Vilsteren houden. Zo is het dak van de kerk een paar jaar geleden gerenoveerd en kan dat weer zeker twintig jaar mee. En nu zijn we druk met het onderhoud en behoud van het parochiehuis.’’