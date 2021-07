Vilsteren smaakt weer eens het genoegen van een boerenmarkt

Eindelijk mocht het weer. Na maandenlange corona-stilstand beleefde de Boermarkt op landgoed Vilsteren zaterdag een herstart. Tot genoegen van kraamhouders en bezoekers, al had het best eerder gemogen. ,,In Twente zijn ze veel soepeler.”

Ze hebben de markt gemist, zeggen vriendinnen Willy, Trudi, Miny en Willeke uit Dalfsen elkaar na. Ondanks oplopende corona-besmettingen hebben ze geen moment geaarzeld. ,,Het is in de buienlucht, dit is voor ons een uitje. We fietsen straks met een grote boog terug naar huis.”

Menig bezoeker maakt een foto van het welkomstbord, ‘mooi daj dr bint’.

,,Ik heb nog wel even op het lokale nieuws gekeken of het doorging”, vertelt een van de dames. ,,Regen is een grotere factor dan corona. Al maakt dat ook niet uit, want we zijn niet van suiker.” Met een tas vol lekkernijen trakteren de dames zichzelf op een culinair verwenweekend. Een van hen tovert hennepolie en port tevoorschijn. ,,Zij is stout hoor”, lacht een ander.

Vrij

De Boerenmarkt op landgoed Vilsteren loopt nu drie jaar, ook buiten de zomermaanden. Elke derde zaterdag van de maand, maar de laatste keer is lang geleden, op 17 oktober om precies te zijn. ,,We proberen altijd te gaan, nee, niet altijd in dezelfde samenstelling. Wie kan die kan, we laten elkaar daarin vrij. Ik denk dat vorig jaar zomer voor ons de laatste keer is geweest. We hebben er niet onder geleden, maar we zijn blij dat we hier weer naar toen kunnen”, aldus de Dalfser dames.

Buiten

Hans en Henny, ook uit Dalfsen, zijn wat minder fanatieke bezoekers. ,,De laatste keer was november 2019, de slachtmaand. Daarbij wordt gedemonstreerd hoe vlees wordt bereid. Onze vakantie zit erop, fietsvakantie in Brabant, we moeten na het weekend weer aan het werk”, vertelt Hans. Een laatste verzetje voordat de dagelijkse plicht weer roept. Henny: ,,Nee, we zijn niet verbaasd dat dit doorgaat, het is immers buiten. Mooi dat het kan. De visboer uit Dalfsen staat hier ook, op naar de zalm.”

Volledig scherm Broodbakken met hout op de Boerenmarkt in Vilsteren. © Frank Uijlenbroek

Eerder

Een dame uit Groningen, op bezoek, vindt het meevallen met de drukte. ,,Als alle campings in de buurt hiervan hadden geweten”, zegt ze bij een kraam met producten van het landgoed. Volgens een buurtbewoner is er weinig ruchtbaarheid aan de Boerenmarkt gegeven.

Kraamhouder Linda Hulsman meent dat de Boerenmarkt eerder van start had kunnen gaan. ,,Net als de weekmarkt in Ommen. Het verschil is dat dit onder evenementen valt en een markt onder retail, terwijl ook hier alleen maar eten te krijgen is. Hier staat een bakker in Delden, die zei dat ze in die veiligheidsregio niet zo moeilijk doen”, vertelt Hulsman, die erop hoopte dat de markt niet kort tevoren zou worden ingetrokken.

Stöppelhaene

,,Het is een van de weinig evenementen die doorgaat”, zegt Ruben Kleverkamp van boerderij Rosahoeve in Raalte. Hij zag onder meer Stöppelhaene aan zijn neus voorbij gaan. ,,Het is jammer, maar gelukkig hebben wij onze winkel nog en heel veel verkooppunten langs bijvoorbeeld fietsroutes.”

Volgens markmeester Gerard Rietman is het juist drukker dan anders, met dank aan de zomer en toeristen. Corona speelt in de opzet nauwelijks een rol. ,,De kramen staan wat verder uit elkaar, en de in-en uitgang zijn van elkaar gescheiden. We wilden wel eerder, maar dat mocht niet van de veiligheidsregio. De reacties zijn goed. Hiermee proberen we Vilsteren op de kaart te zitten en dat lukt goed. Het is hier een toeristisch gebied. Er staan 24 kramen, alleen maar levensmiddelen. Nee, groter willen we niet. Dat past niet bij het karakter van de Boerenmarkt Vilsteren.”

Volledig scherm Lekker dorps weer samen op de bank op de Boerenmarkt in Vilsteren. © Frank Uijlenbroek