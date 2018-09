Viskramen gered bij nachtelijke brand in Dedemsvaart

Tunnel Dalmsholte ligt er, maar gejuich blijft achterwege

21 september De tunnel in de N348 tussen Lemelerveld en Ommen ligt er dan, maar niet iedereen is te spreken over de precieze plek. Agrariërs moeten nu kilometers omrijden om van de ene naar de andere kant van de provinciale weg te komen. ,,Het blijft een opmerkelijk fenomeen in de Nederlandse politiek. Iedereen is tegen deze tunnel op die plek, maar toch komt-ie er."