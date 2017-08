Visspotter spot zeeforellen in Overijsselse Vecht

HanZup: politiek laten zien wat er leeft in Dalfsen

17 augustus De politieke partijen laten zien en horen wat er leeft in Dalfsen, en vervolgens controleren wat ze daarmee doen in hun verkiezingsprogramma's. Dat is de gedachte achter het evenement HanZup op 7 september. De gemeente heeft het op poten gezet in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar.