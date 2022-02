Vliegermuseum Ommen strijkt neer op nieuwe locatie: ‘Alles vliegt, als de wind maar hard genoeg is’

Het Vliegermuseum is sinds kort neergestreken in de voormalige showroom van autobedrijf Cents bij het station van Ommen. Riks Siemons hoopt binnenkort de deuren te kunnen openen. ,,Bij binnenkomst worden ouderen meteen tien jaar jonger.”

In de hoek is de atelierruimte klaar voor gebruik, met een grote werkbank en lichtbak. De vele stoffen zijn keurig binnen handbereik. In de ruimte waar vroeger de heilige koe werd verkocht, hangen nu vliegers aan het plafond. Er is hier geen zuchtje wind, al ervaart Siemons dat in denkbeeldige vorm toch wel anders. Want na negen jaar moest hij weg van Haven Oost, de voormalige showroom van bedrijf Dunnewind. En dan is er natuurlijk de lockdown die hem treft.

Na regen komt zonneschijn

Toch is Siemons positief ingesteld. ,,Er zijn tig dingen die ik mis door de lockdown. De vijf euro entree, workshops, rondleidingen en projecten. Maar na regen komt zonneschijn. We zijn begonnen met een crowdfundactie om de kosten te kunnen dekken”, zegt hij, de zorgen wegwuivend alsof een ferme bries de vlieger naar grotere hoogten brengt.

,,Want ik weet het belang voor de jeugd. Buitenspelen in weer en wind, is gezond voor ieder kind. Maar ook voor ouderen is een bezoek aan het museum gezond, bij binnenkomst zijn ze meteen tien jaar jonger”, zijn de wijze woorden. Zelf kijkt hij terug op een leven waarin vliegen een grote rol speelde. ,,Toen ik 14 jaar was, vloog ik al in een zweefvliegtuig, op drie kilometer hoogte boven Ommen.”

Volledig scherm Riks Siemons ontwerpt een vlieger op de lichtbak in zijn atelier. © Max de Krijger

Jan Kits

Siemons loopt door de ruimte en stopt bij een historisch vliegtuig in het klein. Deze en veel anderen zijn gemaakt door wijlen Jan Kits uit Ede, een bekende in de vliegerwereld. ,,Het is een ontwerp van een vliegtuig uit ongeveer 1905, de tijd waarin men nog bezig was met het verbeteren van de vleugels. Ja, deze vlieger is zwaar. Er is dus veel wind nodig. Maar ook putdeksels, stoelen en bierkratten kunnen vliegen, wanneer de wind maar hard genoeg is”, zegt hij nuchter.

Driemaster

Kits ontwierp ook een driemaster als vlieger. Hiermee legde hij de link tussen lucht en de blauwe oceaan. Hangend in de lucht lijkt het schip te varen. Ernaast hangt een ruimteschip, ook ontworpen door Kits. Voor Siemons de aanleiding om te vertellen dat het hoogterecord van vliegeren al in 1920 is behaald en nooit meer gebroken is. ,,De vlieger bereikte een hoogte van 10 kilometer. Stel je voor, staaldraad met die lengte.”

Volledig scherm Een driemaster als vlieger van de bekende ontwerper Jan Kits, die hiermee een link legde met de blauwe oceaan. © Max de Krijger

Siemons wijst ‘nog een mooie’ aan: de ‘Sperwer’ uit 1910 die gevonden werd op een zolder. Vroeger werden deze vliegers ook gebruikt voor de jacht om dieren op te laten schrikken en ze hingen boven boomgaarden om vogels te verjagen. Nu is deze in ruste: tijdens een vlucht zal de stof scheuren.

Voorraad

Vliegers komen Het Vliegermuseum aanwaaien uit nalatenschap. Soms doen het museum een aankoop. Hier in het nieuwe museum ligt de voorraad op de zolder. Op de vorige locatie waren 450 vierkante meters beschikbaar als showroom, hier moeten Siemons en zijn vrijwilligers het doen met 200 vierkante meters minder.

Siemons: ,,Maar hier is het schoner en netter. Daar hingen er meer dan 200, het was een soort kakofonie aan vliegers. Hier zijn we begonnen met een thema-exposities en binnenkort openen wij met ‘historische vliegers’.

Locatie

Toch is ook op deze locatie het Vliegermuseum geen blijvertje: er mag de komende twee jaar gebruik van gemaakt worden. Siemons ziet de bui nu al hangen. ,,Dan moeten we dus weer gaan zoeken. Of stoppen, want dan ben ik inmiddels zeventig jaar oud. Al denk ik soms dat ik nu nog 28 ben.” Op social media en de website worden liefhebbers geïnformeerd wanneer het museum geopend is.