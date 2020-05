Vluchtende Henk S. (51) om medische redenen nog niet gehoord na doorboren woning Bergentheim

videoDe politie is er nog niet in geslaagd om de vluchtende automobilist die dinsdagavond met zijn Mercedes een woning in Bergentheim doorboorde te verhoren. De medische toestand van de 51-jarige Henk S. uit Hardenberg, dader van de lugubere woonbootmoord in Zwolle in 2007, laat dat nog niet toe.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de verdachte op dit moment nog wordt behandeld in het ziekenhuis. Het verhoor gaat plaatsvinden zodra zijn medische situatie dat toelaat. Hij was op het moment van het ongeluk mogelijk onder invloed van verdovende middelen. De resultaten van dat onderzoek zijn nog niet bekend.

Geopereerd aan ribben

Volgens een naast familielid is S. geopereerd aan zijn ribben. Een buurtbewoner zag hoe de automobilist werd gereanimeerd na het ongeluk. Op zijn vroegst wordt hij vrijdag gehoord. Hoewel hij verdachte is in de zaak is het onduidelijk of S. ook daadwerkelijk is aangehouden.

Met zijn Mercedes doorboorde Henk S. dinsdagavond een woning in Bergentheim. Hij was op de vlucht voor de politie. De twee bewoners raakten lichtgewond.

Volledig scherm Auto knalt woonkamer binnen bij ongeluk in Bergentheim. © Harm Meter / Persbureau Meter

Veroordeeld voor ‘woonbootmoord’

Bestuurder S. kreeg in 2009 van het Gerechtshof in hoger beroep 14 jaar cel opgelegd voor de moord op Jan Popke Karsten in Zwolle in 2007. Karsten werd tientallen keren gestoken met een schroevendraaier. Samen met zwager Egbert H. waren ze vanuit Vroomshoop (zijn vroegere woonplaats) in hun auto naar Zwolle gereden om Karsten een lesje te leren. Ze dachten dat Karsten de vrouw van S. als pubermeisje, jaren geleden, seksueel misbruikt had.