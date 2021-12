Voedselbank Dalfsen-Nieuwleusen hoopt op reddende kerstengel: ‘Als al onze miljonairs 5 euro geven...’

Dat tekort is niet dramatisch, benadrukt hij. Het gat in de begroting bedraagt momenteel 3250 euro, ontstaan doordat een aantal sponsors vanwege de coronacrisis is afgehaakt. Al dan niet tijdelijk, maar dat is afwachten, meent Zenderink. Hij is secretaris van de Vrienden van de Voedselbank Dalfsen-Nieuwleusen, de organisatie die waakt over het financiële reilen en zeilen van de stichting.

Corona

,,De afgelopen jaren is het steeds gelukt om de begroting sluitend te krijgen. Het tekort komt mede doordat er in de eerste maanden van het afgelopen jaar opeens aanzienlijk meer mensen een beroep op de Voedselbank deden, waarschijnlijk mede door corona. Daardoor liep het aantal in de gehele gemeente Dalfsen op tot 55 huishoudens. Inmiddels zijn dat er nu weer zo’n veertig.”

Dankzij enkele acties en een jaarlijkse bijdrage van de Wilhelm Frijling Stichting is het ontstane tekort enigszins teruggedrongen. Ook enkele particuliere giften dragen daartoe bij. ,,Maar we zijn er nog niet”, zegt Zenderink. ,,Het zou mooi zijn als we één of enkele weldoeners kunnen vinden die dit gat willen dichten. Ik las onlangs dat Dalfsen zo’n zeshonderd miljonairs telt. Als die allemaal 5 euro neertellen, zijn we al uit de brand.”

Aangevuld

De Voedselbank Dalfsen-Nieuwleusen maakt tegen betaling gebruik van de diensten van de Voedselbank Zwolle en heeft zowel in de kern Dalfsen als in Nieuwleusen een uitgiftepunt.

,,De voedselpakketten worden aangeleverd vanuit Zwolle, maar we vullen die zelf aan met producten die we van lokale ondernemers krijgen”, legt coördinator Gerrie van Lenthe uit. ,,Zoals brood van lokale bakkers en groente uit de moestuin van Nieuwleusen Synergie. Net als acties van basisscholen, supermarkten en het Rode Kruis. Daarnaast kopen we soms ook zelf producten in om de voedselpakketten gericht aan te vullen.”

Stabiel

In Nieuwleusen doen volgens de laatste telling 27 huishoudens een beroep op de voedselbank en in Dalfsen 14. ,,In Dalfsen zijn het er altijd minder, omdat mensen daar ook kunnen terugvallen op hulp van een aantal kerken. Die brengen vanuit de armoedebestrijding maandelijks pakketten rond aan mensen die het nodig hebben. Maar onze uitgifte is wekelijks, dus per saldo ontvangen mensen dan meer.” Het aantal vrijwilligers is met ongeveer veertig medewerkers al jaren stabiel.

Het financiële tekort heeft geen invloed op de beschikbaarheid van voedselpakketten, stelt Van Lenthe. De lokale voedselbank doet rond de kerstdagen niets extra’s. ,,Maar vanuit de landelijke organisatie krijgen alle aangesloten huishoudens wel een kerstpakket”, weet zij.

Schaamte

Hoewel de voedselbank in brede kring bekendheid geniet, bestaat het vermoeden dat het aantal mensen dat in aanmerking komt voor ondersteuning groter is dan de groep die er nu gebruik van maakt. Onbekendheid en schaamte spelen nog steeds een rol. Wie hierover meer wil weten, kan zich aanmelden via de website, waarna een intaker nagaat of het besteedbaar inkomen er aanleiding toe geeft.

Wil je helpen? Of heb je zelf een hulpvraag? Doe dan mee aan onze actie ‘Komt voor Elkaar’. Hieronder kun je je aanmelden:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.