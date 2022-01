Voetbalster Melanie Gerrits krijgt warm welkom bij Club Brugge: ‘Het voelt goed’

Update Vrouw sticht brand op haar kamer in psychiatri­sche kliniek en wordt aangehou­den na ziekenhuis­be­zoek

Een patiënte in het Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht aan de Ommerweg in Balkbrug heeft gisteravond brand gesticht op haar kamer. Het brandje werd snel geblust door personeel nadat de rookmelder in haar kamer was afgegaan.

12:30