Voor hun droomstraat in Gramsbergen maken bewoners zelf het plan

Toetsweek Greijdanus voor het eerst in Evenemen­ten­hal

8 april De toetsweek van de leerlingen bovenbouw van het Greijdanus College is donderdag begonnen en eindigt volgende week woensdag. Dit keer kraken de hersens niet in hun schoolgebouw, maar in de Evenementenhal in Hardenberg. Zo kan op gepaste afstand worden gewerkt.