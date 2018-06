Vrachtwagen kantelt van de weg in Lemelerveld

video Felicita­tie­dienst verrast Dalfser geslaagden: 'Wat leuk, prachtig dit!'

13 juni 'Celebrate good times - come on...' De klassieke feesthit van Kool & The Gang knalt uit de speakers van een auto in de Tjalkstraat in Lemelerveld waar vier vrolijke jongedames uitstappen. Ze bellen aan bij de familie IJsseldijk, waar de Nederlandse vlag en een schooltas uithangt en Joran met een brede lach de deur open zwaait.