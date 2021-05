Vrijwilligers schieten ‘t Olde Manegepeerd in Dalmsholte te hulp, nu oude en zieke dieren al snel moeten verkassen

video Systeempla­fonds grauw en saai? Emma (38) laat zien dat het anders kan: ‘Ben heel trots!’

26 mei Kijk naar boven in de Baalderborg en je ziet ze meteen: de vrolijke platen van Emma Melcherts in de systeemplafonds van de zorginstelling in Ommen. Zo’n dertig tegels heeft ze beschilderd, als hoognodige afleiding in coronatijd.