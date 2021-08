Vrouw (62) uit Bergentheim voor duizenden euro’s opgelicht door ‘bankmedewerker’

Het is Luna (16) gelukt: Hardenberg krijgt eigen handbal­team

26 augustus De droom van Luna Schuldink (16) uit Hardenberg wordt werkelijkheid. Ze wilde al een tijd heel graag handballen, maar dat kon niet omdat er geen handbalclub in Hardenberg was. Daar komt nu verandering in: er is een nieuw team dat competitie gaat spelen. Alleen is er nog wel een probleem: ,,We hebben geen plek om te trainen.”