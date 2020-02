Vrouw gewond bij ongeluk in Bergentheim

Treiter­buur­man in Bruchter­veld moet direct stoppen én camera’s weghalen

19 februari Robert Bar uit Bruchterveld moet per direct stoppen met zijn treiterijen richting zijn directe buren, de familie Ravenhorst. Dat heeft de rechter geoordeeld in een kort geding dat de familie had aangespannen. Bovendien moet hij binnen 24 uur camera’s, een tikkende dakplaat en stapels hout die hun uitzicht belemmeren verwijderen.