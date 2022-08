Vrouw rijdt met driewieler de sloot in Mariënberg in

De vrouw was onderdeel van een groep van achttien personen die een dagje aan het fietsen waren toen het mis ging. Met het rechterachterwiel raakte ze van het fietspad, waarna de ze sloot in viel.

Volgens getuigen is mevrouw even buiten bewustzijn geweest. De fietsster is onderzocht in de ambulance. Het slachtoffer had licht letsel en is meegenomen naar het ziekenhuis.