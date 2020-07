Vrouw tijdens het uitlaten van haar hond aangereden door motor in Dedemsvaart

Komen er honderden scholieren door de Kievit­straat? Bewoners verwijten gemeente Ommen ‘tunnelvi­sie’

Het wordt een spannende periode voor inwoners van de wijk Dante Noord in Ommen. Want met de aanleg van een fietstunnel onder de N48 door moet er ook een voorkeursroute worden gekozen voor de vele scholieren die dagelijks tussen Dalfsen en Ommen fietsen. Volgens de bewoners van de Kievitstraat wordt er al maanden gestuurd op een vooringenomen besluit: ,,Het is gekleurd.''