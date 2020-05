Vuurwerk voor sfeeractie supportersclub HHC Hardenberg levert boete op

Vrees voor meer dierenleed als coronare­gels langer duren: ‘Soms is het een ravage qua botbreuken en bloedingen’

8:09 Dieren in Nederland krijgen het de komende tijd nog zwaar te verduren. Het aantal incidenten van dierenmishandeling zal op gaan lopen zolang veel coronamaatregelen van kracht blijven. Dat denkt universitair docent Nienke Endenburg uit Hoenderloo, die ook coördinator is van het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling. ,,Een heleboel is nog niet normaal.”