Waar komen de tiny houses? Dalfsen kiest nog geen locatie

Richard Meijer uit Hoonhorst wordt diaken Emmanuelpa­ro­chie: ‘Als je geeft, mag je ook veel ontvangen’

Richard Meijer uit Hoonhorst, een van de woordvoerders van de Veiligheidsregio IJsselland, gaat voor een nieuwe roeping. Zaterdag zou hij tot diaken worden gewijd in de kathedraal van Utrecht, maar door de strenge coronaregels en de vele besmettingen is die plechtigheid voorlopig uitgesteld. Na zijn wijding gaat Meijer in zijn vrije tijd aan de slag als onbezoldigd diaken in de Emmanuelparochie.

14 januari