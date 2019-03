Waarom wil niemand huisarts in het Vechtdal worden?

,,We zijn eerlijk gezegd meer verbaasd dan teleurgesteld’’, zegt huisarts Auke Tinselboer. De 44-jarige huisarts uit Slagharen startte twee maanden geleden de ‘Huisarts Expeditie Vechtdal', in de hoop nieuwe collega's te mogen verwelkomen. Tevergeefs. ,,Ik had op z'n minst wel wat reacties verwacht, maar er is gewoon niks binnengekomen’’, vertelt hij zuchtend. ,,Geen mailtje, geen telefoontje... het is echt zorgwekkend, de situatie is namelijk niet veranderd.’’ De huisartsen kunnen wel zien dat er veel unieke hits zijn geweest op de website. ,,Veel mensen hebben dus wel gekeken naar de vacatures, maar daar geen vervolg aan gegeven. En helaas kunnen we ze niet vragen waarom, die hits zijn niet te achterhalen.’’