Wat is het geheim van wereldberoemde 'coronadisco' bij Club Index?

Geloof het of niet, vorige week stond The New York Times plotseling op de stoep in Schüttorf. Een disco met honderden bezoekers, waarbij geen enkele coronamaatregel werd geschonden? Dat wilde de Amerikaanse kwaliteitskrant zelf wel eens aanschouwen. „Heel bijzonder voor een klein plaatsje als Schüttorf”, vindt Nils Bösch van Club Index dat. „Alsof de wereldpers opeens bij jullie in Denekamp staat, zoiets.”