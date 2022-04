Wat merken bezoekers van de sterk stijgende energiekosten van zwembaden?

De sterk gestegen gasprijzen brengen niet alleen huishoudens in de problemen. Ook zwembaden hebben dikwijls hogere energiekosten in het vooruitzicht. Zwembaden in de omgeving van de gemeentes Dalfsen, Hardenberg en Ommen gaan de kosten dit jaar niet doorberekenen op bezoekers.

Zwembaden zien zichzelf in sommige gevallen genoodzaakt om hogere entreeprijzen te vragen, door de gestegen energierekening. Rondvraag in deze regio wijst uit dat bezoekers zich hier geen zorgen over hoeven te maken. Voorlopig.

De energiekosten voor openluchtzwembaden Gerner in Dalfsen en De Meule in Nieuwleusen stijgen dit jaar met 40 procent, wat neerkomt op 30.000 euro. ‘Deze kosten gaan we dit jaar niet op bezoekers doorberekenen’, laat de gemeente Dalfsen in een reactie weten.

Ook bezoekers in de omgeving van Hardenberg en Ommen hoeven zich dit jaar geen zorgen te maken over duurdere zwemdagen bij onder andere zwembad De Slag (Hardenberg), De Kiefer (Dedemsvaart), De Olde Vechte (Ommen) en Heuveltjesbosbad (Balkbrug).

‘Dit seizoen merken de inwoners niets van deze stijgende kosten. De tarieven worden niet aangepast en de voorverkoop is inmiddels begonnen of start binnenkort. Het is nog te vroeg om naar de komende jaren te kijken’, laten beide gemeentes weten.

Duurzaamheidsoplossingen

De historisch hoge gasprijzen zorgen ervoor dat duurzaamheidsoplossingen een nog serieuzer vraagstuk worden voor zwembaden. Overdekt zwembad De Carroussel in Ommen nam in 2020 300 zonnecollectoren in gebruik, om het energieverbruik met minimaal 30 procent te verminderen. Laura de Wilde, woordvoerder van de gemeente Ommen: ‘Waar mogelijk zijn er duurzaamheidsmaatregelen toegepast. De komende jaren zullen we dit blijven doen.’

Ook in Dalfsen staat het vraagstuk op de agenda. ‘We waren al gestart met mogelijke duurzaamheidsvoorzieningen bij de zwembaden. Het belang hiervan wordt nogmaals bevestigd’, legt gemeentewoordvoerder Christiaan Hovestad uit. Potentiële oplossingen zijn het toepassen van warmtepompen en het vervangen van de huidige zonne-energiesystemen voor systemen met een hoger rendement.