Waterpeil rond stuw Archem moet omhoog: voor natuur en landbouw

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Meer rode gebieden in IJsselland, slechts één positieve test in deze gemeente

Nadat het dagelijkse aantal positieve testen in de regio Zwolle enkele dagen is afgenomen, kleuren er vandaag weer flink meer gemeenten rood op de coronakaart. In Gelderland blijft de situatie kritiek, maar gaat het opvallend goed in één gemeente. In Heerde was slechts één positieve test de afgelopen 24 uur.

9 december