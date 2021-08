Waterschap haakt in op Festival De Vecht: twee dagen varen en wandelen bij Dalfsen

Meer dan een eeuw oud zijn de stuw en de schutsluis Vechterweerd bij Dalfsen. In 1911 werden ze gebouwd, samen met het sluiswachtershuis dat twee jaar geleden nog geheel is gerenoveerd. De monumentale woning wordt tijdens Festival De Vecht, dat vorige week van start ging in Ommen, als informatieruimte gebruikt . ,,Voor kinderen is er een ‘watertafel’ waar ze kunnen leren over de invloed van het klimaat. In de tuin wordt informatie gegeven over het project ‘Veilige Vecht’, waarin we werken werkt aan sterke dijken’’, legt De Kleine uit.