Waterschap Vechtstromen maait milieubewust: zelfs landelijke primeur met trekker op waterstof

,,Waterschap Vechtstromen loopt samen met ons voorop bij het toepassen van waterstof’’, vertelt bedrijfsleider Berend Snoek van loonbedrijf Fuhler. ,,We hebben het er regelmatig over gehad met het waterschap, we willen dit allebei: voorop lopen bij nieuwe ontwikkelingen op onze markt. We geloven in duurzaamheid. Eind vorig jaar hebben we als een van de eerste loonbedrijven zo’n trekker op waterstof besteld. Nu zijn we negen maanden verder, zo lang is de levertijd hè. We hebben de machine nu drie weken in gebruik en we zijn er content mee, we hebben nog geen enkele uitval gehad.’’