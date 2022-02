Waterstand Overijsselse Vecht daalt: gemaal Zwartsluis hoeft niet meer bij te springen

De dijken langs de IJssel en het Zwarte Water zijn nog in goede conditie. In de afgelopen week zijn verschillende gemalen ingezet om de hoge waterstand in de kanalen, weteringen en sloten omlaag te krijgen. Dit is gelukt. Gemaal Zedemude in Zwartsluis is vanwege de lagere waterstand al gestopt met malen. De kleinere gemalen in de omgeving zijn nog wel in gebruik, zij houden het waterpeil stabiel.