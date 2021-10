Wedstrijd van HHC Hardenberg tegen Spakenburg bestempeld als risicoduel

Harden­bergs ziekenhuis plukt in eerste jaar vruchten van nieuwbouw: ‘Hier staan we met 2-0 voor’

9 oktober Het ziekenhuis verhuizen middenin een pandemie was verre van ideaal. Maar het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg kan een jaar na de opening vaststellen dat ze er nu wel de vruchten van kan plukken. Door de nieuwe indeling kan coronazorg makkelijker dan in het oude gebouw naast reguliere zorg worden geboden. ,,Daar profiteren ook andere ziekenhuizen van.’’