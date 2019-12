Weekendtips: Bouwen met LEGO in Hardenberg en schaatsen bij Paleis Het Loo

IJsbeeldenfestival - Een mooi winteruitje is het ijsbeeldenfestival in Zwolle. Tot en met 1 maart kan jong en oud genieten van de creaties bij de IJsselhallen. Tussen het station en de expositie rijdt een gratis pendelbus. Vooraf online een kaartje kopen wordt met klem aangeraden.

Brink tot Brinkloop - De kerstkilo's er gelijk weer even af sporten? Op zondag 29 december vindt de Brink tot Brinkloop van Deventer naar Bathmen plaats. De voorinschrijving is al gesloten, maar op de dag zelf kun je je nog inschrijven.

Boxing Days - Vestingstad Steenwijk is zaterdag 28 en zondag 29 december ondergedompeld in Britse sferen. Ondernemers verkopen spullen met korting en de hele stad hangt vol met Engelse vlaggetjes en accessoires.

Bouwblokjes - Het kinderfestijn Bouwblokjes vindt dit weekend plaats in de evenementenhal Hardenberg. De hal wordt dit weekend één groot speelwalhalla voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud. Naast spelen met LEGO kunnen kinderen ook Fortenite en FIFA spelen op één van de vele spelcomputers. Om binnen te komen kun je online je ticket bestellen.

Winterpaleis Het Loo - Paleis Het Loo is tot en met 5 januari omgetoverd in wintersferen. Er is een schaatsbaan en je kan alles ontdekken over het reilen en zeilen achter de schermen bij het organiseren van een koninklijk diner. Daarnaast is er een expositie over vorstelijk gedekte tafels.

Wakduiken - In zwembad de Koploper in Lelystad kunnen geïnteresseerden op maandagochtend 30 december een workshop wakduiken volgen. De workshop kost € 6,-. Op deze website schrijf je je in.