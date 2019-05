Weekendtips: Nationale Molendag en truckersweekend

Nationale Molendag - De molens in Nederland openen dit weekend de deuren. Bij tal van molens in Oost-Nederland worden activiteiten georganiseerd zoals een markt of een expositie. Bekijk hier wat er bij jouw molen in de buurt te doen is.

Queen - Is Freddie Mercury je popidool en kun je de hits We will rock you en Bohmian Rhapsody wel dromen? Dan ben je vrijdagavond bij het muziekevenement Queen forever in Nieuw Heeten aan het goede adres. In sporthal De Belte treedt een tributeband op. Lastminute kaartjes scoren kan hier.

Truckersweekend - Het jaarlijkse truckersfestijn in Oud Bergentheim vindt dit weekend weer plaats. Liefhebbers van trucks kunnen vrijdagavond en zaterdag terecht op het terrein aan de Hardenbergerweg. De truckverkiezing vindt zaterdag aan het einde van de ochtend plaats en verder zijn er tal van activiteiten voor de allerkleinsten. In de avonduren wordt er gefeest in de tent, met onder meer een optreden van de kisjeskearls.

Voetbal - PEC Zwolle speelt zondagmiddag de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Opponent in de voorlaatste speelronde is VVV Venlo. De wedstrijd is nog niet uitverkocht en kaartjes kopen doe je hier. De aftrap is zondagmiddag om 14.30 uur.

Oorlogsroute - Ben je dol op fietsen en de Tweede Wereldoorlog? Doe dan de historische fietstocht ‘Oorlog in Zwolle’ langs allerlei plekken met oorlogshistorie in de omgeving van Zwolle. De fietstocht is circa 23 km en duurt 2,5 – 3 uur. Aanmelden kan hier.

Moederdag - Zondag is het moederdag. Elk jaar is het weer een mix tussen verwachtingen en teleurstelling, aldus columniste Renate Wennemars. Scoor dus op tijd een presentje voor moeders en laat het niet aankomen op dat tankstationsboeketje.