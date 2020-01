Weekendtips: Schaatsnacht van Deventer en hardloopevenementen

Schaatsnacht - De schaatsnacht van Deventer vindt zaterdag voor de 17de keer plaats in De Scheg. Deelnemers kunnen meedoen aan een prestatietocht van 25, 50, 100 of 150 kilometer. Na afloop krijg je als schaatser een medaille met daarop de afstand die je hebt afgelegd. Voor de jongere bezoekers is er een schaatsdisco.

Hardlopen - Hardlopers kunnen zaterdag meedoen aan de Wijthmenerplasloop in Wijthmen. In Apeldoorn vindt op dezelfde dag de Nieuwjaarsloop plaats bij sv Orderbos. Ben je zaterdag verhinderd? Dan kun je nog uitwijken naar de zondag. De 41ste BWA Crossloop vindt plaats bij sv Broekland. Voor de lastminutebeslissers is er nog een na-inschrijving.

Wildspeurtocht - Een natuurgids neemt je zaterdag mee naar het kroondomein bij Epe. In de bossen ga je op zoek naar edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen. De speurtocht duurt circa 2,5 uur en reserveren bij de lokale VVV is verplicht.

Verzamelbeurs - Verzamelaars opgelet! De Nederlandse Vereniging ‘De Verzamelaar’, afdeling Midden Nederland organiseert zaterdag een verzamelbeurs in Elburg. Liefhebbers van postzegels, munten, ansichtkaarten, paperclips, papiergeld en andere verzamelobjecten kunnen terecht in in Multifunctioneel Centrum ‘t Huiken.