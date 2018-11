Weekendtips: van jachthoornblazers tot ateliers

Je hoeft echt niet naar een van de vele intochten van Sinterklaas toe om je dit weekeinde te vermaken in onze regio. Wie zoet is kan ook veel lekkers krijgen bij bijvoorbeeld ‘Spirit of Winter’, of op de Vilsterse boerenmarkt met als thema ‘Jacht en Slacht’. Wij zetten een aantal uitgaanstips voor je op een rij:

Spirit of Winter by night - Meer dan 150 standhouders presenteren zich dit weekeinde voor het laatst tijdens deze elfde editie van ‘Spirit of Winter’ bij paleis Het Loo in Apeldoorn. Zondag is de laatste dag, maar vooral vandaag en zaterdag worden nog even alle registers open getrokken, inclusief een avondopenstelling. Van 16.00 tot 20.00 uur branden er tijdens ‘Spirit of Winter by Night’ extra veel lichtjes en knapperende houtvuren. Nieuw dit jaar is dat de Koninklijke Stallen ook open zijn.

Boerenmarkt Jacht en Slacht - Landgoed Vilsteren, het beschermde dorpsgezicht in het Vechtdal, vormt zaterdag 17 november van 11.00 tot 16.00 het decor voor de maandelijkse Boerenmarkt. Die staat deze novembermaand heel toepasselijk in het teken van jacht en slacht. Op de markt klinken rond 11.30 en 13.30 uur jachthoorns, waarna een half varken wordt afgesneden en uitgebeend. Sinterklaas heeft beloofd dat hij ook een kijkje komt nemen bij de verschillende kramen.

Herdenken Belicht - Tien jaar geleden is voor het eerst een avondwandeling uitgestippeld over de Zwolse begraafplaatsen Bergklooster en Kranenburg en het aanpalende crematorium waarin nabestaanden een overleden dierbare konden gedenken. Dat werd zo'n succes dat medewerkers van beide begraafplaatsen, het crematorium, Uitvaartcentrum Kranenburg, Zwolse uitvaartondernemingen en gemeente Zwolle en de Belanghebbendenraad Kranenburg besloten om de wandeling jaarlijks te houden. Elk jaar doen zo’n 1300 mensen mee aan de wandeling, waarbij de route sfeervol is verlicht met fakkels en vuurkorven. De start is zaterdag 17 november tussen 18.00 en 18.30 uur. Op meerdere plekken wordt muziek ten gehore gebracht. Door solisten en duo's, maar bijvoorbeeld ook door het Zwolse popkoor HoorHaar en de Heinose muziekvereniging Ons Genoegen. Deelnemers krijgen bij de start van de wandeling een lichtje aangeboden. De tocht is voor iedereen die iemand heeft verloren, ook wanneer die elders is begraven of gecremeerd.

Korte metten van Lebuinus - Op zondag 18 november wordt een uniek concert gegeven in de Lebuinuskerk in Deventer. De Schola Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen voert in het kader van de viering van 1250 jaar Deventer de Metten van patroonheilige Lebuinus uit. Toen zijn stoffelijke resten in de elfde eeuw werden overgebracht naar de net gebouwde Lebuinuskerk is voor die speciale gelegenheid het ‘officie van Sint Lebuïnus’ gecomponeerd. Het Nijmeegse koorgezelschap voert een tot anderhalf uur verkort deel van de ‘metten’ uit.

Verzamelaarsbeurs - Filatelistenvereniging IJsselham houdt zaterdag 17 november een grote verzamelbeurs in zalencentrum De Meenthe in Steenwijk. Van 10.00 tot 15.00 uur kunnen verzamelaars van postzegels, ansichtkaarten, munten, boeken, speldjes, suikerzakjes enzovoorts hun collectie aanvullen bij circa 25 standhouders. Ook kan men meegebrachte spullen gratis laten taxeren.