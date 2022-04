Weer vernielingen op begraafplaats: politie houdt verdachte aan in Nieuwleusen

‘Vandaag kregen wij een melding van vernielingen op een bijzonder onverwachte plek. Ter plaatse bleek de verdachte nog aanwezig en konden wij deze aanhouden ter zake vernieling’, melden de jeugdagenten uit Dalfsen. De verdachte, lopend op slippers, is overgebracht naar de cel in Zwolle.

Zerken omgekieperd

Vorige week werden op een andere plek in het Vechtdal ook al zestien graven vernield. Op de begraafplaats bij de Sint-Lambertuskerk aan de Scholtensdijk waren zerken omgekieperd en ook stenen in sommige gevallen in stukken geslagen. Een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd een aantal dagen later opgepakt vanwege grafschennis.