Weinig hardrijders op ‘dodenweg’ N36

‘Er reden (maar) 10 voertuigen te snel’, concludeert de politie, die donderdag tussen 13.00 uur en 20.30 uur snelheidscontroles uitvoerde. 3748 voertuigen passeerden de controle. Percentueel gezien blijkt de ‘Dodenweg’, zoals de rijksweg genoemd wordt door omwonenden, op basis van de controles afgelopen donderdag geen racebaan. 0,26 procent reed te snel op de weg, waar maximaal 80 kilometer per uur is toegestaan. De hoogst gemeten snelheid was daarentegen wel fors: 137 kilometer per uur.

Dodelijk

Daartegenover staan het forse aantal ongelukken. In sommige gevallen zelfs met dodelijke afloop. Voor inwoners van dorpen langs de weg tussen Almelo en Ommen, die signalen is de maat vol. Recentelijk stuurden 53 partijen, dorpsraden, lokale politieke partijen en provinciale partijen een open brief naar minister Cora van Nieuwenhuizen. Zij eisen maatregelen om de weg veiliger te maken.

Angst

Medio juni nog, kwam een vrouw uit Hengelo om het leven bij Stegeren, toen ze in botsing kwam met een bedrijfsbusje. Dertien dagen later ging het opnieuw mis. Er vielen twee gewonden. Bij dat ongeval waren drie personenauto’s, een busje en een vrachtwagen betrokken. En dan zijn er nog de krankzinnige inhaalmanoeuvres. In een jaar tijd zijn er twee op video vastgelegd. Het boezemt angst in bij bewoners.

‘We horen van verschillende mensen dat ze deze weg mijden omdat ze bang zijn gebruik te maken van de N36. Dit terwijl de N36 juist bedoeld is om andere wegen die door de vele dorpen lopen te ontlasten’, meldden de partijen onlangs in de brief, die is verstuurd op initiatief van de dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk. ‘Het is daarom tijd om de N36 grondig aan te pakken zodat ‘onze’ inwoners weer met een veilig gevoel van huis kunnen vertrekken om ’s avonds ook weer veilig terug te keren.’

Afleiding

Daarmee wordt onder meer gedoeld op verbreding van de weg. Want daar ligt het probleem, zegt Jeroen Haan, voorzitter van de dorpsraad. En niet zozeer bij hardrijders. „De weg is smaller dan andere, vergelijkbare wegen. Als je je concentratie even kwijtraakt, zit je zo op de andere weghelft. Uit cijfers blijkt ook dat er op de N36 meer ongelukken zijn dan op vergelijkbare wegen.” De cijfers van het aantal hardrijders zeggen hem niet zoveel. „Het is vakantietijd. Misschien zijn mensen nu wat minder gehaast.” De politie bevestigt de theorie van Haan. 'Snelheid is ook veelal niet het probleem blijkt uit tal van onderzoeken naar verkeerdongevaloorzaken. ‘Afleiding’ daarentegen staat op nummer één’, twittert politiewoordvoerder Ruud Visser.

De provincie nam al maatregelen. Zo werd de weg over een lengte van 16 kilometer verbreed. Maar nog steeds zijn er regelmatig ongelukken op de rijksweg. ‘Het is daarom tijd om de N36 grondig aan te pakken zodat ‘onze’ inwoners weer met een veilig gevoel van huis kunnen vertrekken om ’s avonds ook weer veilig terug te keren.’ Het ministerie heeft vooralsnog nog niet gereageerd op de brief.