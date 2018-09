Wel kraanvogels gespot in natuurgebied Engbertsdijksvenen maar geen kuikens

In ons land is dit jaar een recordaantal broedende kraanvogels geteld, maar het broedresultaat valt tegen. Dat meldt Vogelbescherming Nederland. Twee van de 32 broedparen van de bedreigde vogel zaten in natuurgebied Engbertsdijksvenen bij Kloosterhaar in de gemeente Hardenberg.

Voor zover de Vogelbescherming kan nagegaan hebben 25 paren eieren gelegd, maar slechts twaalf paren kregen kuikens. En van de twintig getelde kuikens verlieten er slechts zeven hun nest. In verhouding tot het aantal broedparen is dat volgens de Vogelbescherming een teleurstellend resultaat. De oorzaak is de droogte. Daardoor was er weinig voedsel en waren de nest- en slaapplaatsen makkelijker bereikbaar voor roofdieren.

Dat gold ook in de Engbertsdijksvenen, waar in 2015 voor het eerst een kuiken werd grootgebracht. ,,Er waren nu twee broedparen, maar zonder resultaat”, aldus Marieke Dijksman van Vogelbescherming Nederland. ,,Door de droogte was de waterstand in de bekkens laag. De grazende ossen konden vrijwel tot aan de nesten lopen, dus ook andere dieren.” Naast de broedparen werden er in het natuurgebied van duizend hectare regelmatig andere kraanvogels gespot. ,,Zeker zeven maken gebruik van het gebied. Daar zijn waarschijnlijk ook jonge vogels bij. Dat belooft zeker nog wat voor de toekomst”, aldus Dijksman.

