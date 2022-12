Westerhof in Dalfsen wordt groen, veilig en duurzaam: kinderen kunnen op straat spelen, hotel voor insecten

Momenteel is het een ‘zandbak’ met opgestapelde straatstenen, maar de bewoners van de Westerhof in Dalfsen hopen over enkele maanden te kunnen genieten van een compleet heringerichte straat met een groen karakter. Een hofje dat bovendien verkeersveiliger is en nog meer bijdraagt aan hun onderlinge band.

De bewoners sleepten begin 2019 met hun actieplan voor een duurzame, groene en klimaatbestendige straat 20.000 euro in de wacht bij een provinciale wedstrijd. Maar het borrelde al twee jaar eerder.

,,De omgeving dreigde een beetje te verpauperen”, schetst Miranda Kamphuis de toestand van de bijna vijftig jaar oude buurt. ,,Boomwortels drukten de bestrating omhoog, vervallen bloembakken werden eenvoudigweg vervangen door straatstenen, er waren parkeerproblemen en de uitgang van het hofje levert gevaar op omdat het verkeer met de kruisende Stickerstraat vaak te hard rijdt.’’

Een opknapbeurt zou mooi kunnen samenvallen met een duurzame en ‘groene’ straat, meenden de leden van de initiatiefgroep. En dus stelden ze een visie op waarmee ze niet alleen de provinciale prijs wonnen, maar ook 190.000 euro extra kregen van de gemeenteraad, die ook wel oren had naar hun toekomstdroom.

Afwatering verbeteren

Toch duurde het tot november van dit jaar voordat het werk kon beginnen. ,,Tja, de ambtelijke molens, hè”, lacht Wim Valk. Om er serieuzer op te laten volgen: ,,Er kwam best een hoop voor kijken. Naast de goedkeuring van de gemeenteraad moest het plan worden uitgewerkt en moest er overlegd worden met nutsbedrijven, omdat we de afwatering willen verbeteren. Daarmee wordt de bestaande wateroverlast opgeheven en zijn we klimaatbestendig.’’

De afgelopen maanden werd het nodige voorwerk verricht: kabels, leidingen en riolering werden aangepakt, alles is geëgaliseerd en de bestrating is inmiddels verwijderd. De straatstenen worden hergebruikt bij de nieuwe inrichting van de hof.

Kenmerkend voor die nieuwe inrichting is dat de auto ‘te gast’ is en andere gebruikers – met name de kinderen – dus weer volop gebruik kunnen maken van de openbare ruimte. Er komt meer groen, met meer variatie in bomen en struiken en meer ruimte voor de boomwortels.

Insectenhotel

Acht borders met planten die insecten aantrekken moeten zorgen voor meer biodiversiteit en vergroening. Een groot insectenhotel, aangeboden door de gemeente, moet daar eveneens voor zorgen.

Per saldo ontstaan er door de herinrichting niet méér parkeerplaatsen. Wel komen er nieuwe vakken langs de entree, inclusief twee oplaadpalen, en wordt een groenstrook aan de achterzijde van de hof, langs de Geert Grotestraat, omgevormd tot parkeergelegenheid. ,,We hebben bewoners van omliggende straten – die hier ook vaak parkeren – gevraagd om daar meer gebruik van te maken’’, aldus Dineke Holsappel.

De kruising met de Stickerstraat krijgt een verkeersheuvel en een aangepaste voorrangsregeling, die het verkeer dwingt om af te remmen.

Sluitstuk is de realisatie van een tafeltennistafel, gecombineerd met een terras en een zitbankje. ,,Daardoor kunnen we elkaar vaker ontmoeten’’, zegt Wilco Lindeboom. ,,Bijvoorbeeld op een buurtbarbecue of een feestelijke afsluiting van het groenonderhoud dat we een à twee keer per jaar zelf willen uitvoeren.’’