Wie kent het verhaal achter dit kunstwerk in Nieuwleusen?

Wie kent het verhaal achter dit kunstwerk? Het stond jarenlang voor sporthal De Schakel in Nieuwleusen. De gemeente Dalfsen weet niet wie de eigenaar is.

De gemeente Dalfsen zit met een opvallend kunstwerk van rode schakels in haar maag. Het ding staat in een gemeentedepot en stond daarvoor jarenlang voor de inmiddels gesloopte sporthal De Schakel in Nieuwleusen. Gemeentewoordvoerder Christiaan Hovestad doet een oproep aan mensen die het verhaal achter het kunstwerk kennen. ,,Tot nu toe kan niemand er iets zinnigs over zeggen.''

Waarom wil je dat verhaal zo graag weten?

,,We zijn benieuwd naar het verhaal, de visie en het doel achter dit werk en wie de maker van het kunstwerk is. Mocht dat een interessant verhaal opleveren, dan gaan we weer verder kijken. Concrete plannen voor herplaatsing zijn er op dit moment niet.''

Hoe kan het dat er niets is vastgelegd over dit werk?

,,Van heel veel andere kunstwerken die in het bezit zijn van de gemeente is dat wel gebeurd. Die zijn terug te vinden op de informatieve kaart op dalfsenkaart.nl. Maar daar staat dit kunstwerk niet tussen. Het werk heeft jarenlang voor de sporthal gestaan en is verwijderd toen de sportactiviteiten zijn verplaatst naar het nieuwe Kulturhus De Spil.''

De zoektocht heeft ook met eigendomsrechten te maken?

,,Ja, we weten niet zeker of dit kunstwerk door ons aangeschaft is. We willen het niet zomaar herplaatsen zonder dat de eigenaar daarover is ingeschakeld.''

En personeel van de oude sporthal weet ook van niets?

,,Nee. Het is al een behoorlijke zoektocht geworden. We zijn ook al bij de Historische Kring geweest, bij het Historisch Centrum Overijssel dat beschikt over het archief van de voormalige gemeente Nieuwleusen, en we hebben een aantal oud-medewerkers van de gemeente Nieuwleusen gevraagd. Tot nu toe kan niemand er wat zinnigs over zeggen. Hopelijk levert deze oproep wat op.''

Waar kunnen mensen die wel meer weten terecht?