Wie mist een koe? Op de Lemelerberg loopt er een

De Lemelerberg is een gevarieerd natuurgebied, met veel hoogteverschillen, heidevelden met jeneverbessen, grove dennen, vliegdennen, eiken en zandverstuivingen. De heide wordt kort gehouden door schapen. En dus is die koe een vreemde eend in de bijt. ,,Gek gezicht zo tussen de bomen’’, schrijft Van de Wijngaert dan ook. ,,Die koe zag er niet ongelukkig uit maar misschien is toch iemand z’n koe kwijt?’’ Ze heeft ook melding gedaan bij de politie. Mogelijk is het dier uit een weiland ontsnapt. Of is de koe misschien een volgeling van koe Hermien, die anderhalf jaar geleden ontsnapte aan de slacht, wekenlang rondzwierf in bossen bij Lettele en nu haar dagen slijt in een Fries runderrusthuis.