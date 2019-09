Wijnen van De Reestlandhoeve in Balkbrug in de prijzen op internationale wijnkeuring

Medaille

AWC VIENNA is de grootste officiële wijnkeuring van de wereld. Jaarlijks nemen hier een kleine 1800 wijngaarden aan deel, waarbij in totaal 13.000 wijnen worden gekeurd. Slechts 30 procent van de ingestuurde wijnen ontvangt ook daadwerkelijk een medaille.

Dit ‘prachtige resultaat’ valt in het lustrumjaar van De Reestlandhoeve. ,,Onlangs is nog in aanwezigheid van oud-burgemeester Peter Snijders gevierd dat er 15 jaar Reestlander wijnen gemaakt worden. Wijnen die in een aantal horecagelegenheden in de regio, waaronder De Librije in Zwolle, maar ook daarbuiten aftrek vinden.”