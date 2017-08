Formerende partijen willen Wilhelmus als verplichte kost in klaslokaal

Opvallend is dat D66 ook heeft gepleit voor lessen over het kolonialisme en slavernij, maar dit is in het compromis tussen de partijen niet meer terug te vinden.

Jongeren

Embryo's

Overigens is er gisteren flinke spanning ontstaan tussen de partijen, nadat deze krant had gemeld dat er een voorlopig akkoord ligt over euthanasie en onderzoek met embryo’s. ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers was woedend dat het compromis over deze belangrijke hobbel in de formatie op straat was komen te liggen.