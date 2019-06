Wind speelt Ballonfestival Hardenberg parten, ballons gaan op eerste dag definitief niet de lucht in

Inwoners Overijssel produceer­den het minste afval

11:45 In de provincie Overijssel werd in 2018 het minste huishoudelijk afval opgehaald per inwoner van Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Per inwoner werd 466 kilo afval geproduceerd. Gelderlanders doen het iets slechter met 470 kilo.