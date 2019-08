Windmolens in park Veenwieken zijn in aanbouw

Krimse Boys viert 75-jarig bestaan met feestweek

9:00 De Krimse Boys (DKB) begint vandaag aan de feestweek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. Hèt sportieve hoogtepunt van de in augustus 1944 opgerichte club was in 1975 de promotie naar de derde klasse. Klaas Wolting, sinds vier jaar voorzitter en al veertien jaar bestuurslid, speelde in dat kampioensteam.