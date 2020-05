Winkeldief opgepakt na Burgernetactie in Hardenberg

Autootje schiet van de weg in Lemeler­veld

16:34 Een 45-km autootje is vanmiddag van de Marsweg geschoten in Lemele. De man kwam door nog onbekende oorzaak in de droge greppel naast de weg tot stilstand. Vermoedelijk wilde hij draaien op de weg en is vervolgens achteruit de sloot ingereden.