Woningbouwplan verdeelde Sibculo in twee kampen, maar nieuw project lijkt niemand zeer te doen

Het nieuwbouwplan voor woonterrein ’t Refter in Sibculo is klaar. In het verlengde van de Plashofstraat en langs de Gemeenteweg aan de noordkant van het dorp komen 24 woningen: 10 twee-onder-een-kap, 5 vrijstaande woningen en 9 rijtjeswoningen waarvan er 4 bestemd zijn voor de sociale huur. Wethouder Martijn Breukelman van de gemeente Hardenberg is er blij mee. ,,Belangrijk voor de leefbaarheid van kernen in de buitengebied. Die extra huizen kunnen net betekenen dat een school of supermarkt kan blijven.”