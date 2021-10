Woningen en appartementen op zwarte markt in Slagharen: hal gaat plat

De familie Juurlink besloot vorig jaar om na 22 jaar definitief te stoppen met de Zwarte Markt. Elke zaterdag en iedere tweede en laatste zondag van de maand was de markt met meer dan 150 kramen open. De familie begon in 1998 met de Zwarte Markt, die een begrip werd in de wijde omgeving. Nadat de hal al meer dan een half jaar dicht was als gevolg van de coronaregels besloot de familie ruim een jaar geleden de deuren definitief te sluiten. ,,Als gevolg van de corona gaan we niet meer open. Want dat virus is nog lang niet weg’’, vertelde de toen 72-jarige Johan Juurlink september vorig jaar tegen de Stentor.