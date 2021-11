Woonzorgcentrum Nieuwleusen deels ontruimd wegens kortsluiting

De brand ontstond door kortsluiting en was snel geblust. Hoe groot de schade in de kelder is, is niet bekend. In De Hulstkampen wonen mensen met dementie, een niet-aangeboren hersenafwijking of fysieke problemen maar er zijn ook enkele appartementen waar mensen zelfstandig kunnen wonen met begeleiding van buitenaf. De bewoners konden al snel terug naar hun appartementen nadat het sein brandmeester was gegeven rond 22.30 uur.